В Саранске 72-летний пенсионер пойдет под суд по обвинению в убийстве сына

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего сына.

Днём 1 января нынешнего года 72-летний житель Саранска поссорился со своим 49-летним сыном. В процессе выяснения отношений пенсионер несколько раз ударил пострадавшего ножом. От полученных телесных повреждений 49-летний гражданин скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru