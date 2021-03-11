Житель Саранска, убивший знакомого во время ссоры, отправится в тюрьму

В Саранске выслушал судебный приговор местный житель, обвиняемый в убийстве знакомого.

Было установлено, что 19 октября прошлого года 46-летний житель Саранска, проживающий в доме, расположенном по адресу – улица Ворошилова, распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым, который у него гостил. Во время попойки между мужчинами вспыхнула ссоры. В ходе конфликта 46-летний горожанин ударил оппонента ножом в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался на месте происшествия.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru