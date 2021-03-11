В Ромоданово был задержан пьяный водитель легковушки

В Ромоданово сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Днём 10 марта возле дома №10, расположенного по адресу – улица Центральная, сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ромодановскому району был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21103. За рулем транспортного средства находился 45-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ОМВД России по Ромодановскому району.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф