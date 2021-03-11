В Чамзинском районе сгорел жилой дом

В Чамзинском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

В ночь на 10 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Медаево. На улице Д. Бедного загорелся жилой дом №13. Постепенно огонь охватил расположенные поблизости надворные постройки.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил жилой дом на площади 80 квадратных метров. Кроме того, пламя повредило надворные постройки на площади, составляющей 41 квадратный метр.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru