Житель Саранска, ограбивший доставщика пиццы, был приговорен к обязательным работам

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в ограблении доставщика пиццы.

В ноябре прошлого года 21-летний безработный житель Саранска возле подъезда встретил курьера одной из сети пиццерий. Молодой человек стал убеждать доставщика в том, что он перечислил оплату ещё при оформлении заказа. Курьер связался с администратором, дабы выяснить обстоятельства данного заказа. В то время, когда доставщик разговаривал по телефону, 21-летний горожанин забрал из его автомобиля термосумку с пиццей и забежал в подъезд.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 240 часов обязательных работ.

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Источник: 13.мвд.рф