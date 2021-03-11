Неизвестные мошенники оставили жителя Мордовии без интима и денег

В Мордовии местный житель, доверившийся неизвестным мошенникам, остался без интима и денег.

На днях 24-летний житель села Старое Шайгово приехал в Саранск по личным делам. Молодой человек решил провести вечер в компании представительницы одной из древнейших профессий. На одном из сайтов парень нашел объявление о предоставлении услуг интимного характера. Молодой человек позвонил по указанному в данном объявлении телефонному номеру. С парнем вышел на связь якобы администратором компании, занимающейся предоставлением интимных услуг. Последний заявил, что сельчанин должен снять квартиру на улице Ульянова и перечислить в качестве предоплаты 800 рублей. Молодой человек выполнил данные требования. Затем мошенники прислали парню фотографии девушки, которая должна к нему приехать. Спустя некоторое время якобы администратор заявил, что молодой человек должен подъехать на другой адрес и ещё раз перечислить деньги. В итоге парень прибыл в другой район города, а также перевел несколькими платежами 3 тыс. рублей. После этого мошенник попросил перечислить деньги в качестве страховки. На этот раз сельчанин понял, что его обманывают.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф