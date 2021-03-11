В МВД по Мордовии рассказали об изменениях при проведении технического осмотра автобусов

В пресс-центре МВД по Мордовии прошел брифинг с участием заместителя начальника отдела УГИБДД МВД по республике Александра Солдаткина.

Заместитель начальника ведомства рассказал о внесении с 1 марта 2021 года изменений в процедуру проведения технического осмотра автобусов.

Нововведения коснулись требований к фотофиксации транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование с указанием координат его местонахождения, а также наделения сотрудников Госавтоинспекции полномочиями по контролю за работой операторов технического осмотра и участию в процессе проверки технического состояния автобусов. Проведение технического осмотра автобусов осуществляется не ранее, чем через 5 рабочих дней со дня поступления к оператору технического осмотра заявки от собственника или его представителя.

Периодичность проведения технического осмотра для автобусов, с момента выпуска которых прошло не более пяти лет, составляет один раз в год, свыше пяти лет – каждые шесть месяцев.

Далее спикер обратил внимание на то, что диагностические карты, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, содержащие заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности, продлеваются на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 текущего года.

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Источник: гибдд.рф