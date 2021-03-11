Житель Рузаевки подозревается в угоне автомобиля

В Рузаевке сотрудниками Росгвардии был задержан местный житель, который подозревается в угоне автомобиля.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил информацию об угоне автомобиля марки ВАЗ-2107 зеленого цвета. Правоохранители незамедлительно принялись отрабатывать территорию. Вскоре схожий с описанием автомобиль был замечен. Благодаря оперативным и профессиональным действиям стражей порядка машина была блокирована. Водитель был задержан. Для дальнейшего разбирательства 32-летний правонарушитель был передан сотрудникам полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.rosgvard.ru