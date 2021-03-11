В Чамзинке горел автомобиль

В Чамзинке произошло возгорание автомобиля.

Утром 10 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Дальней. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №27 горит автомобиль. Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания транспортного средства.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru