В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошло открытое занятие

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии со слушателями, обучающимися по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового и младшего начальствующего состава, старшим преподавателем цикла специальных дисциплин А. Зуборевым было проведено открытое занятие, посвященное основам профессиональной деятельности.

Целью занятия стало ознакомление слушателей со структурой и содержанием правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и следственных изоляторов.

Преподавателем была продемонстрирована грамотная организация и методика проведения занятия с использованием раздаточного материала, наглядности, показом презентаций.

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Источник: 13.fsin.su