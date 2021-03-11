Психологи одной из колоний Мордовии проводят занятия с личным составом

В исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии старшим психологом психологической лаборатории ведется работа по программе «Социально-психологическая компетентность сотрудников уголовно-исполнительной системы», направленной на развитие и укрепление знаний и умений ориентироваться в любой социальной ситуации, принимать верные решения и достигать целей.

В ходе тренинга сотрудники узнали о природе социально-психологической компетентности, её компонентах, функциях и роли в профессиональной деятельности, прошли обучение способам ориентации в социальных ситуациях и особенностям вербального и невербального общения, сформировали способности понимать партнера по взаимодействию и прогнозировать его поведение, обучились навыкам ассертивного и бесконфликтного поведения.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su