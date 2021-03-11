Жителям Саранска разъясняют правила безопасного поведения в случае паводка

Сотрудники администрации Саранска совместно с представителями ГКУ РМ «СУГЗ» проводят рейды, во время которых разъясняют правила безопасного поведения во время паводка.
Кроме того, жителям домов, находящихся в потенциальной зоне подтопления, раздают памятки, где подробно описан алгоритм действий во время паводка.
Для выполнения противопаводковых мероприятий заключено 5 контрактов с муниципальными предприятиями Саранска. Для проведения аварийных и других неотложных работ, мониторинга паводковой обстановки муниципальными предприятиями сформировано 12 аварийных бригад.
При необходимости будет задействовано 37 единиц автомобильной и специальной техники.
Администрацией города совместно со специалистами ПАО «Т Плюс» организован контроль за шандорами на реке Инсар.
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Источник: adm-saransk.ru