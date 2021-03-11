Артем Здунов встретился с предпринимателями

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 10 марта провел очередную встречу с предпринимателями.

Рассматривались вопросы, связанные с работой нестационарных торговых объектов и развитием бизнеса на общественных площадках. К обсуждению были приглашены представители администрации Саранска во главе с Петром Тултаевым.

По итогам состоявшегося обсуждения Артем Здунов поставил ряд задач как перед городскими властями, так и перед предпринимательским сообществом. Глава республики поручил мэру Саранска улучшить информированность предпринимателей об аукционах.

Также руководитель Мордовии призвал городские власти и бизнес найти взаимопонимание по размещению развлекательных точек для людей на общественных пространствах, включая парки.

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Источник: e-mordovia.ru