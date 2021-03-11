Прокуратура Мордовии выявила нарушения в работе следственного изолятора

Прокуратура Мордовии провела проверку соблюдения законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уголовно-исполнительного и иного законодательства в деятельности ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по республике.

В ходе проверки были выявлены нарушения, отрицательно влияющие на общее состояние законности в данном учреждении. Так, в следственном изоляторе допускаются нарушения законодательства об охране труда и о пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, другие нарушения.

По результатам проверки начальнику следственного изолятора было внесено представление об устранении нарушений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru