В Саранске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции 10 марта провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

За один день рейда сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 40 нарушений, 13 из которых были допущены пешеходами, переходившими проезжую часть в неустановленном для этого месте, 27 – водителями транспортных средств, которые не пропустили пеших участников дорожного движения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф