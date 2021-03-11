Жительница Лямбирского района подозревается в мошенничестве

Сегодня, 11 марта, в пресс-центре МВД по Мордовии в режиме онлайн оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД по РМ Дмитрий Костькин и члены Общественного совета при МВД Виктор Слугин и Алексей Ширманов рассказали слушателям о задержании жительницы Лямбирского района, подозреваемой в совершении 14 эпизодов мошенничества, а также о методах совершения безопасных дистанционных покупок и правилах, соблюдение которых поможет гражданам не попасться на уловки злоумышленников.

В 2018 году в полицию обратилась жительница Саранска, которая сообщила, что в отношении неё были совершены мошеннические действия. Гражданка пояснила, что в социальной сети она заказала вещи. Женщина перевела денежные средства в качестве предоплаты за товар, после чего ей начали поступать ответы с различными причинами невозможности выслать заказанные ею предметы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к совершению преступления причастна 31-летняя жительница села Атемар Лямбирского района. Девушка создала несколько страниц в социальной сети, где разместила объявления о продаже различных товаров, в том числе одежды и продуктов. Она получала предоплату за товар на свою банковскую карту, но вещи не предоставляла под различными предлогами, вплоть до болезни близких родственников. Возраст потерпевших составил от 20 до 35 лет. В настоящее время в отношении указанной гражданки возбуждено уголовное дело по 14 эпизодам преступной деятельности и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подозреваемая дала признательные показания, пообещав возместить причиненный ущерб, составивший около 100 тыс. рублей. В 2017 году девушка была осуждена за аналогичное преступление и приговорена к исправительным работам.

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Источник: 13.мвд.рф