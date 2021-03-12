Житель Саранска предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого

В Саранске суд вынесет приговор в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

В конце декабря прошлого года у 40-летнего гражданина гостил его 43-летний знакомый. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 40-летний участник конфликта несколько раз ударил оппонента полипропиленовой трубой по голове. Пострадавший упал. После этого обвиняемый несколько раз ударил знакомого ногами по туловищу. От полученных травм пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что житель Саранска, убивший знакомого во время ссоры, отправится в тюрьму.

Источник: mordovia.sledcom.ru