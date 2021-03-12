Общественники посетили одну из колоний Мордовии

Представители общественности посетили исправительную колонию №1 УФСИН РФ по Мордовии.

Галина Шикина и Наталья Степанова в сопровождении представителей администрации указанной колонии произвели обход территории учреждения.

Правозащитники проверили условия содержания осужденных в отрядах, санитарное состояние столовой и комнат приема пищи осужденных, посетили ШИЗО, ПКТ, произвели обход камер, а также провели прием по личным вопросам осужденных, содержащихся в запираемых помещениях.

Жалоб и заявлений от осужденных не поступало.

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Источник: 13.fsin.su