В Мордовии проводятся психокоррекционные мероприятия с сотрудниками ФСИН

Психологи исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии проводят индивидуальные психокоррекционные мероприятия с сотрудниками, используя светоритмический прибор «Гармония».

Психокоррекционное оборудование включает в себя блок управления, в электронной памяти которого установлены светозвукоритмические программы, специальные LED-структурные очки и стереонаушники. Данный прибор обеспечивает восстанавливающее и релаксирующее воздействие.

Сеансы с использованием светоритмического прибора «Гармония» проводятся с целью снятия нервно-мышечного напряжения, оптимизации функционального состояния, создания стабильного положительного эмоционального фона, повышения работоспособности.

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Источник: 13.fsin.su