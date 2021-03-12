В Рузаевском районе женщина во время ссоры ударила ножом сожителя

В Рузаевском районе сотрудниками правоохранительных органов была задержана местная жительница, которая во время ссоры ударила ножом своего гражданского мужа.

Днём 9 марта нынешнего года 52-летняя жительница посёлка Плодопитомнический поссорилась со своим 40-летним гражданским мужем. Во время ссоры мужчина взял со стола нож. Женщина выхватила орудие преступления из рук сожителя и нанесла им ему один удар в живот. После этого гражданка вызвала медиков и полицию.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины ножевое ранение без повреждения внутренних органов.

В отношении 52-летней сожительницы пострадавшего было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф