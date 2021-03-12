Житель Ичалковского района обвиняется в незаконном хранении оружия и пороха

В Мордовии в скором времени выслушает судебный приговор местный житель, которому было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и пороха.

В январе нынешнего года в доме 54-летнего жителя п. Ст. Оброчное Ичалковского района полицейские обнаружили огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом. Мужчина пояснил, оружие изготовил его отец, который скончался более 20 лет назад. В 1997 году обвиняемый во время уборки дома отца нашел оружие и стал незаконно хранить у себя в жилище.

Кроме того, в доме фигуранта уголовного дела правоохранители обнаружили порох массой 200 г.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф