В Саранске из оборота изъяли 8 поддельных денежных купюр

В Саранске были изъяты из оборота 8 поддельных денежных купюр номиналом 100 долларов США каждая.

Фальшивую купюру в банк для обмена принес 43-летний житель Саранска. Мужчина пояснил, что банкноту в качестве залога ему передал знакомый, который несколько дней назад попросил в долг 2000 рублей. При этом он разрешил купюру по необходимости поменять, возместив разницу позже. Личность владельца поддельной банкноты полицейскими была установлена. Им оказался 42-летний житель Саранска, который выдал правоохранителям ещё семь фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США каждая. По словам мужчины, все купюры он обнаружил в кошельке покойного отца, в квартиру которого переехал после его смерти. Последний ранее вахтовым методом работал на строительных площадках в Москве и, возможно, фальшивыми деньгами с ним расплатились работодатели.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф