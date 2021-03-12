Неизвестные мошенники лишили денег жительницу Саранска, решившую приобрести авиабилеты

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь приобрести авиабилеты.

Некоторое время назад на одном из сайтов 59-летняя жительница Ленинского района Саранска оформила заявку на приобретение авиабилетов, перечислив в качестве оплаты 19166 рублей. Электронные билеты горожанка так и не получила. После этого женщина попыталась связаться с администратором сайта, но от последнего никакого ответа не было.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф