Жительница Темниковского района фиктивно прописала в своем доме иностранцев

В Темниковском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме двух иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что на прошлой неделе 43-летняя жительница указанного района в принадлежащем ей доме оформила фиктивную регистрацию двух гражданам Белоруссии 1984 и 2020 годов рождения.

В настоящее время проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф