В Мордовии прошло профилактическое мероприятие «Полиция и дети»

В МВД по Мордовии рассказали об итогах проведения профилактического мероприятия под названием «Полиция и дети».

Указанное мероприятие было направлено на предупреждение антисоциального поведения трудновоспитуемых подростков, формирование у несовершеннолетних позитивного мнения о деятельности правоохранительных органов и уважительного отношения к закону, а также на пресечение повторных преступлений со стороны несовершеннолетних и преступлений, совершаемых в состоянии опьянения.

Было проверено 715 мест концентрации молодежи, 6 притонов, 206 объектов торговли, 406 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также 583 неблагополучных родителя. В отношении несовершеннолетних задокументировано 32 административных правонарушения. Родители подростков были привлечены к ответственности по 78 фактам.

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Источник: 13.мвд.рф