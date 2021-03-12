В Мордовии обсудили вопросы развития фигурного катания

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России Александром Коганом.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы развития этого вида спорта в республике и проведения турниров различного уровня.

В эти дни в Саранске проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках среди спортсменов младшего возраста. На лёд выйдут порядка 110 юных фигуристов из 23 регионов.

Было отмечено, что фигурное катание в республике надо развивать, необходимые условия для занятий этим красивым и зрелищным видом спорта созданы: функционирует детско-юношеская спортивная школа, привлекаются квалифицированные тренеры. В регионе работает семь крытых ледовых катков. Сейчас идет строительство ещё трех арен.

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Источник: e-mordovia.ru