Артем Здунов встретился с руководителем Центра по обеспечению деятельности Казначейства России

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел встречу с директором ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» Александром Суконкиным.

Обсуждались вопросы взаимодействия, в том числе в рамках функционирования в республике нового подразделения Федерального казначейства, которое будет вести бюджетный учет федеральных органов исполнительной власти Приволжского федерального округа.

За большой личный вклад в развитие системы казначейства в регионе Артем Здунов вручил Александру Суконкину медаль.

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Источник: e-mordovia.ru