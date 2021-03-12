В Мордовии в 2020 году на 24% выросла смертность

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял участие в коллегии регионального министерства здравоохранения, которая состоялась в режиме видеосвязи.

Были подведены итоги работы системы здравоохранения в 2020 году и поставлены задачи на перспективу.

Артем Здунов подчеркнул, что перед отраслью стоит целый ряд задач, требующих грамотных решений. В том числе было отмечено, что в минувшем году смертность возросла на 24%.

Также глава республики поручил министру здравоохранения региона Олегу Маркину взять на личный контроль строительство медицинских объектов в регионе. В этом году вводятся в строй поликлиника онкодиспансера и хирургический корпус детской республиканской клинической больницы.

В следующем году в Рузаевке начнется возведение современной детской поликлиники.

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Источник: e-mordovia.ru