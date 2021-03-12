Ситуация с коронавирусом в Мордовии остается напряженной, но контролируемой

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин завил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе остается напряженной, но контролируемой.

Также глава ведомства отметил, что из 17 больниц республики в штатный режим работы вернулись 11.

По темпам вакцинации на 100 тысяч населения Мордовия входит в лидеры среди российских регионов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru