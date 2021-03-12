В Мордовии с начала 2021 года выросло число пожаров

В Мордовии с начала нынешнего года было зафиксировано увеличение числа пожаров.

С начала 2021 года по состоянию на 10 марта пожарно-спасательные подразделения республики выезжали на пожары 258 раз, что на 51 раз больше, чем в прошлом году.

Число погибших и пострадавших, согласно статистике, также превышает данные за прошлый год.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru