В Рузаевском районе сотрудники МЧС провели профилактическую работу

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рузаевского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Мордовии совместно с волонтерами была проведена профилактическая работа жилого сектора Татарско-Пишленского сельского поселения.

В ходе обхода было пройдено 28 жилых частных домовладений, проинструктировано по соблюдению требований пожарной безопасности 64 человека, 4 многодетных семьи, 2 неблагополучных семьи.

Также было распространено 60 памяток по соблюдению требований пожарной безопасности в быту.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru