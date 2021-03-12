Спортсмены из Мордовии завоевали награды первенства ПФО по боксу

В Йошкар-Оле завершилось первенство ПФО по боксу среди юношей 15-16 лет.

По итогам проведенных поединков спортсмен СШОР по боксу Олега Маскаева Спирюгов С. (тренер Марушкин Ю.Г.) завоевал бронзовую медаль в весовой категории 57 кг.

В шаге от призового места остановился Потехин А., который также представлял Мордовию (70 кг).

За награды соревнования борьбу также вели спортсмены Ковылкинской ДЮСШ и КСШОР г. Саранск.

Осипов Д. (ДЮСШ) поднялся на третью ступень пьедестала почета, Баулин Е. (КСШОР) стал золотым медалистом.

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Источник: mordovia-sport.ru