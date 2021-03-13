Артем Здунов встретился с заместителем министра спорта России

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с заместителем министра спорта РФ Андреем Сельским.

В ходу указанной встречи была обсуждена глобальная цифровизация, которая подразумевает, как минимум, возможность записи ребенка в спортивную секцию в дистанционном режиме.

Специально для внедрения цифровых технологий в регионах проводятся тренинги для ключевых руководителей и чиновников отрасли. Такой тренинг прошел и на «Мордовия Арене». В будущем планируется выстраивание сетевого взаимодействия между федеральным центром и регионами для полного владения информацией.

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Источник: e-mordovia.ru