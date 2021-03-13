Артем Здунов подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями «Росагролизинг» и «Пегас-Агро»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов подписал соглашения о сотрудничестве правительства республики с компаниями «Росагролизинг» и «Пегас-Агро», которые предусматривают взаимодействие сторон по оснащению сельхозпроизводителей региона современной техникой.

Артем Здунов отметил значимость партнерских отношений региона с данными компаниями для дальнейшего развития отрасли АПК, отметив, что у республики есть необходимые ресурсы в рамках национальных проектов и госпрограмм.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru