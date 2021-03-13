Артем Здунов обсудил развитие крестьянско-фермерских хозяйств

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял участие в заседании совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Приволжского федерального округа.

Артем Здунов встретился с фермерами республики, которые представили выпускаемую ими продукцию, озвучили свои инициативы и предложения.

В ходе заседания было отмечено, что в Мордовии активно работают программы поддержки малых форм хозяйствования. С 2012 года на эти цели направлено 1,2 млрд рублей, на селе создано почти 500 субъектов малого бизнеса и около 1 тыс. новых рабочих мест.

В 2021 году в республике запланировано направить на поддержку малых форм хозяйствования более 143 млн рублей.

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Источник: e-mordovia.ru