В Кочкуровском районе сгорел жилой дом

В Кочкуровском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

В ночь на 12 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Сабаево. На улице Крупской загорелся жилой дом №139. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 72 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru