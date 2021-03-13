Прокуратура Ромодановского района требует соблюдения обязательств по исполненным контрактам

На постоянном контроле прокуратуры Ромодановского района находится вопрос соблюдения государственными и муниципальными заказчиками обязательств перед подрядными организациями по исполненным контрактам.

Было установлено, что администрацией Ромодановского района с ПАО «Ростелеком» был заключен муниципальный контракт на оказание услуг виртуальных частных сетей на основе сети передачи данных на сумму более 494 тыс. рублей. Финансирование по договору производится из средств районного бюджета.

Несмотря на то, что ПАО «Ростелеком» услуги были предоставлены в полном объеме и в установленные сроки, заказчиком оплата своевременно не произведена.

Должностное лицо администрации района было оштрафовано на 30 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru