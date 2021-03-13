В Саранске горела иномарка

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Указанное происшествие произошло ранним утром 12 марта на территории Ленинского района города. Возле дома №117, расположенного по адресу – улица Полежаева, загорелся автомобиль марки «Ауди». Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 2 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru