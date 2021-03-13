Прокуратура Торбеевского района выявила нарушения при организации питания школьников

Прокуратурой Торбеевского района в МБОУ «Варжеляйская средняя школа» были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания обучающихся.

Меню не было утверждено руководителем учреждения, суточных проб с блюд на момент проверки не имелось, температурный режим хранения пищевой продукции должным образом не контролировался, разделочный инвентарь не был промаркирован, отсутствовала подача горячей воды к умывальникам для мытья рук детей перед приемом пищи, вес вторых блюд не соответствовал требованиям.

Директору образовательного учреждения было внесено представление.

В отношении виновного должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: epp.genproc.gov.ru