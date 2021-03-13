В Атяшево пожар уничтожил жилой дом, баню и сарай

В Атяшево произошел пожар, который уничтожил жилой дом, баню и сарай.

Утром 12 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Первомайской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят жилой дом №43, баня и сарай. Пламя полностью уничтожило данные строения на общей площади, составляющей 161 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru