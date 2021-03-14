Мэр Саранска посетил ярмарки выходного дня

В Саранске 13 марта возобновили работу ярмарки выходного дня.

Торговля в таком формате была инициирована в 2013 году мэром города Петром Тултаевым.

Ярмарки 13 марта были проведены на традиционных площадках: на ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей №26», на ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»), на ул. Косарева в районе домов №№76, 78, 80, включая парковку напротив магазина «СПАР», а также на парковке у РДК (на пересечении улиц Пролетарской и Коммунистической). Свою продукцию представили товаропроизводители Мордовии.

Пётр Тултаев посещает каждую ярмарку выходного дня. Глава города проинспектировал организацию мероприятия во всех районах. Практически на всех площадках было много покупателей, кроме одной - на ярмарке выходного дня у РДК. Здесь проходимость покупателей очень низкая, поэтому товаропроизводители без особого желания приезжают на эту площадку. Пётр Тултаев дал поручение проработать целесообразность проведения ярмарки в центральном районе города.

Самый востребованный продукт на каждой ярмарке выходного дня - яйца. Сегодня было представлено достаточное количество торговых точек, но посетителей неприятно удивила цена. Пётр Тултаев согласился с претензиями и обещал переговорить с производителями.

Для проверки соблюдения всех установленных профилактических мер на ярмарке выходного дня было организовано дежурство сотрудников администрации горда и правоохранительных органов. Они напоминали о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима.

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Источник: adm-saransk.ru