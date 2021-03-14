В Саранске ограничат движение грузовиков

Для обеспечения безопасности движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования в период с 10 апреля по 9 мая будет действовать ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов в Саранске, в связи со снижением несущей способности асфальтобетонного покрытия.

На указанный период устанавливаются предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по дорогам Саранска: при одиночной оси – 5 т, двухосной тележке – 4 т, трехосной тележке – 4 т.

Ограничение не распространяется на транспортные средства организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru