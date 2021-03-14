В Зубовой Поляне сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зубово-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского районов ГУ МЧС России по Мордовии был проведен подворный обход в населенном пункте Зубова Поляна.

В ходе профилактического мероприятия сотрудниками ведомства было посещено 34 частных жилых дома. Мерам пожарной безопасности было проинструктировано 52 гражданина.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru