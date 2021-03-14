В Мордовии проходит акция «Оружие-2021»

В Мордовии продолжается профилактическая акция под названием «Оружие-2021».

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии совместно с представителями МВД принимают хранящееся у населения без соответствующего разрешения огнестрельное оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества за денежное вознаграждение.

Установлены следующие размеры вознаграждения за добровольно сданное оружие: за 1 единицу боевого оружия – от 3 тыс. до 6 тысяч рублей; за различные образцы гражданского оружия – от 1 тыс. до 4 тыс. рублей за единицу; за самодельное нарезное оружие - 3 тыс. рублей; за самодельное гладкоствольное оружие, обрез гладкоствольного оружия – 1,5 тыс. рублей; за боеприпасы – от 10 до 1 тыс. рублей за штуку.

За сданное в правоохранительные органы технически непригодное для стрельбы или использования огнестрельное, газовое, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства гражданам будет выплачена сумма в размере 50 процентов от утвержденного вознаграждения.

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Источник: 13.rosgvard.ru