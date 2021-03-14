Житель Мордовии из-за долга по кредиту остался без автомобиля

В отделении судебных приставов по Большеберезниковскому району на исполнении на протяжении длительного периода времени находилось исполнительное производство в отношении гражданина А.

Указанный гражданин задолжал по кредитным платежам 382 тыс. рублей.

В добровольном порядке в установленный законом срок гражданин требования исполнительного документа не исполнил.

В рамках исполнительного производства пристав установил, что на должника зарегистрировано автотранспортное средство. Автомобиль был арестован.

В настоящее время имущество должника передано на реализацию. Вырученные денежные средства будут перечислены в счет оплаты долга.

Также читайте о том, что в Мордовии проходит акция «Оружие-2021».

Источник: r13.fssp.gov.ru