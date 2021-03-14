В Саранске прошло мероприятие с использованием комплекса «Дорожный пристав»

В Саранске прошло профилактическое мероприятие с использованием программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав».

По итогам указанного мероприятия судебные приставы-исполнители наложили аресты на 3 единицы автотранспорта. Владельцы двух автомобилей марки «Мицубиси», а также водитель машины марки «Форд» задолжали по налоговым платежам свыше 7 тыс. рублей, 3 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно.

Судебные приставы наложили аресты на транспортные средства, через несколько часов должники погасили долги в полном объеме.

Также в ходе рейда приставы изъяли автомобиль марки «Тойота». В отношении владельца в службе судебных приставов возбуждено 5 исполнительных производств. Общая сумма долга составляет 143 тыс. рублей.

Ещё три автомобилиста на месте проплатили свои задолженности на сумму 16 тыс. рублей.

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Источник: r13.fssprus.ru