В Мордовии дошкольникам рассказали о безопасном поведении на дороге

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ММО МВД РФ «Лямбирский» Гульнара Аймуранова в старшей подготовительной группе детского сада в селе Семилей Кочкуровского района провела занятие для воспитанников по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

В игровой форме прошло обучение безопасному поведению на дороге. Дошкольники активно участвовали в предложенных инспектором заданиях, повторили дорожные знаки, основные обязанности пешеходов и пассажиров.

В конце мероприятия дети получили светоотражатели и сувениры.

Ребята поблагодарили гостью за полученные знания и пообещали дальше изучать ПДД и быть помощниками ГИБДД.

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Источник: гибдд.рф