В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 15 марта

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 15 марта.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 15 марта на территории республики ожидаются порывы южного ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду. Кроме того, в некоторых районах Мордовии возможны метели.

Находясь на улице при сильном ветре, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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Источник: 13.mchs.gov.ru