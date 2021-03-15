В Саранске обсудили уборку города

С обсуждения вопроса уборки города началось оперативное совещание в администрации Саранска.

Первый заместитель мэра Игорь Бутяйкин доложил, что расчистка проезжих частей, пешеходных тротуаров после прошедшей накануне вечером метели ведется в штатном режиме.

Главы районных администраций отметили, что управляющие компании с утра понедельника вывели дворников на уборку придомовых территорий, а также ведется механизированная расчистка. Задействовано 25 единиц техники.

В микрорайонах города продолжаются рейдовые мероприятия административно-технической инспекции. За ненадлежащую расчистку, несвоевременную уборку ледяных наростов с кровель за прошлую неделю во всех микрорайонах составлено 18 протоколов, выдано 58 предписаний.

Кроме того, проводятся рейды по проверке качества уборки входных групп. За минувшую неделю собственникам нежилых помещений выдано 9 предписаний на устранение замечаний, составлено 4 протокола. Мониторинг проводился на проспекте 50 лет Октября, улицах М. Расковой, Ульянова, Попова, Комарова, Республиканской, А. Невского.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил проводить более активную работу с собственниками и арендаторами рекламных щитов в городе, отметив, что ему во время объездов города неоднократно встречались объекты, которые находятся в ненадлежащем состоянии.

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Источник: adm-saransk.ru