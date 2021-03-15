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Мэр Саранска поручил проработать вопрос проведения пивного фестиваля

Мэр Саранска поручил проработать вопрос проведения пивного фестиваля

Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил профильному структурному подразделению администрации города проработать вопрос организации пивного фестиваля.

Градоначальник подчеркнул, что в данном случае речь идет не о пьянке, а о дегустации пива. Глава городской администрации подчеркнул важность проработки вопроса с юридической точки зрения.

Также мэр Саранска отметил, что производители, которые могут представить свою продукцию на фестивале, есть.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru