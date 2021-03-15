Мэр Саранска поручил проработать вопрос проведения пивного фестиваля

Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил профильному структурному подразделению администрации города проработать вопрос организации пивного фестиваля.

Градоначальник подчеркнул, что в данном случае речь идет не о пьянке, а о дегустации пива. Глава городской администрации подчеркнул важность проработки вопроса с юридической точки зрения.

Также мэр Саранска отметил, что производители, которые могут представить свою продукцию на фестивале, есть.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru